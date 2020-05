Movida e giovani, Corradino predica prudenza: “C’è preoccupazione per weekend. Evitate assembramenti”

“I dati sono in miglioramento ma occorre uscire di casa con le dovute cautele rispettando il distanziamento sociale. Siamo molto preoccupati per ciò che potrà avvenire questo weekend: evitiamo assembramenti”. A pochi giorni dalla ripresa della movida sul territorio nazionale, il sindaco di Biella Claudio Corradino predica prudenza e si rivolge ai giovani biellesi nella consueta diretta web della giornata.

Forse, gli scatti e i filmati diffusi sui tg nazionali (e le relative polemiche sui primi giorni di riapertura) hanno convinto il primo cittadino a porre l’accento sul tema chiedendo alla gioventù biellese uno sforzo ulteriore di responsabilità in vista del prossimo fine settimana. “Ci troviamo in una situazione positiva – sottolinea Corradino - Pochissimi sono i contagiati, nessun defunto da coronavirus e molti posti letto vuoti. Ma è necessario mantenere comportamenti virtuosi e fare ancora più attenzione rispettando il distanziamento di un metro. Sto vedendo giovani che si ammassano da tutte le parti abbracciandosi. Forse ne avevano bisogno ma stanno mettendo un po’ in pericolo la vita degli altri”.

E cita il caso di Piazza Duomo. “Anche fuori dal mio ufficio si vedono alcune di queste scene ed è difficile impedire simili comportamenti – ammette Corradino - Mi rivolgo ai giovani: usate la testa e tenete comportamenti responsabili una volta tornati a casa se volete bene ai vostri genitori e nonni. Chiedo la collaborazione di tutti i ragazzi. Siate rispettosi, specialmente per la salute degli altri”.