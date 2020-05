Il giardino di Armonia in Equilibrio è pronto, da ieri sono iniziati i corsi estivi FOTO

Da ieri, lunedì 25 aprile, la piscina-palestra Armonia in Equilibrio A.S.D. ha riaperto le porte ai propri tesserati. L’accesso alla palestra e gli orari delle lezioni tradizionali rimangono invariati. In aggiunta, per venire incontro alle esigenze di coloro che desiderano momenti più tranquilli e rilassanti per la propria pratica, il Centro ha predisposto un vasto spazio all’aperto, in un ampio giardino.

Si potrà scegliere di sottoscrivere un pacchetto ad ingressi, senza alcuna scadenza, da utilizzare anche solo per le lezioni outdoor che ogni persona prenoterà periodicamente. La zona esterna è raggiungibile direttamente dal posteggio, senza necessariamente transitare dalla palestra. All'occorrenza, i praticanti potranno scegliere di portarsi il proprio tappetino personale. La prima prova è gratuita.

Tante "formule" svincolate dagli orari dei corsi per ogni esigenza; un esempio tra i tanti: Formula “sollievo” dal lunedì al sabato in orario continuato. Utilizzo dello spazio all’aperto per pratiche individuali e in totale autonomia; piccoli attrezzi per esercizi a corpo libero; tappetini per praticare Yoga, stretching, training autogeno; circuito di metri 150 per jogging o camminata e zona relax.

Armonia in Equilibrio rappresenta il luogo perfetto per iniziare un’estate all'insegna del fitness, del benessere e dei sorrisi! Per seguire tutti gli aggiornamenti della palestra: www.sportclubby.com/it-IT/club/vigliano-biellese/armonia-in-equilibrio

Armonia in Equilibrio A.S.D. si trova in Via Milano 54 a Vigliano Biellese. Per info: 348 0085486 - www.armoniainequilibrio.com