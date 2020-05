Da Toelettatura 007er ci si prende cura del proprio cane FOTO

Da oggi la cura del proprio del cane non sarà più un problema. Da lunedì 25 maggio, ha aperto le porte Toelettatura 007er, il salone che si prende cura dell’igiene dei nostri amici a quattro zampe. In un ambiente confortevole e altamente sicuro, si garantisce un servizio di elevata professionalità e assoluto riguardo verso i nostri animali da compagnia. “Ricevo su appuntamento un cliente alla volta, utilizzando i dovuti dispositivi sanitari individuali e mantenendo le opportune distanze – spiega il titolare Dario Ferro - È anche possibile richiedere un incontro conoscitivo senza impegno per conoscere appieno la situazione”.

I servizi sono molteplici. “Passiamo dalla rasatura al lavaggio con l’utilizzo di shampoo certificati e adatti a seconda del tipo di pelo che presenta il nostro compagno di vita – sottolinea Ferro – Si passa dal volumizzante per manti ruvidi fino ad arrivare alle pelli sensibili dei cuccioli e allo shampoo antiparassitario. Senza dimenticare la pulizia del sotto zampa e la tecnica dello stripping per mantenere la densità e l’estetica del pelo secondo gli standard previsti valorizzandolo enormemente”.

Un servizio accurato rivolto a tutte le razze adottando tutte le precauzioni del caso. “ Le superfici e gli strumenti impiegati vengono di volta in volta puliti e igienizzati garantendo così un’assoluta sicurezza”. È necessaria la prenotazione al numero 351.9409417 per assistere il vostro amico peloso.

Toelettatura 007er si trova a Vigliano Biellese, in via Libertà 27.

Per informazioni: toelettatura007er@gmail.com o pagina Facebook (clicca qui).