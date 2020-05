A Biella mascherine personalizzate, lavabili e anallergiche, stampate da Fotocopie Salani FOTO e VIDEO

Continua con grande successo l’iniziativa di Fabrizio Salani, titolare dell'azienda biellese Fotocopie Salani, con una sede a Biella ed una seconda sede a Loano (SV): personalizzare la produzione di mascherine con loghi, testi o immagini.

“È un'iniziativa che, sin dall’inizio, ha riscosso grande successo. La mascherina, che per tutto questo 2020 sarà un oggetto di grande importanza nella nostra vita, può essere stampata su entrambi i lati e diventare un accessorio personalizzato. Per questo motivo, ho pensato di realizzarne una tipologia che fosse innovativa e diversa dal solito. Dare la possibilità alle aziende di avere mascherine personalizzate da omaggiare o vendere ai propri clienti, significa puntare su un gadget pubblicitario di grande prestigio e utilità pratica giornaliera, visibile sempre e ovunque; come disse Steve Jobs: Investire nella pubblicità in tempo di crisi è come costruirsi le ali mentre gli altri precipitano.

Inoltre, punto più importante, la nostra sicurezza e quella di chi ci sta accanto vengono prima di tutto” spiega Fabrizio. Queste le caratteristiche delle mascherine: - 100% POLYESTERE

- OEKO-TEX® standard 100 classe 1

- Tessuto mono-strato 205 g., con elastico (non carta TNT o carta misto cotone);

- Anallergico, idoneo al contatto diretto con la pelle;

- Lavabile in lavatrice fino a 60°;

- Molto confortevole, non lascia segni sul viso e, data l'ampia superficie (cm 27x17) che arriva a coprire la fascia mandibolare, può essere indossata sopra le maschere DPI, medico chirurgiche e FFP 2-3 come ulteriore protezione anche della maschera sanitaria sottostante;

- Il modello è stato studiato per essere adattato anatomicamente al viso, con la struttura cucita a mano che piega sopra il setto nasale e sotto il mento, per evitare durante il respiro e il parlato di far scivolare fastidiosamente e pericolosamente la mascherina verso il basso o verso l'alto;

- Sterilizzata prima del singolo confezionamento, con trattamento ad OZONO (non è un dispositivo sanitario DPI o medico/chirurgico).

Il prezzo è di €uro 3,60 + IVA cadauna, inclusa progettazione grafica della stampa. Il quantitativo minimo ordinabile è di 50 pezzi (per alti quantitativi, sempre a prezzi molto bassi, è possibile chiedere info). Dato il successo dell'iniziativa, attualmente i tempi di consegna sono di 20/26 giorni dalla conferma dell'ordine.

Presso il negozio di Biella, troverete inoltre le stesse mascherine vendute singolarmente al prezzo € 5,00 con il simpaticissimo stile CNC - Codice Nascosto Collection “Fabrizio Salani... la storia e il mistero alieno del manoscritto Voynich nella celeberrima pergamena Salani”.

Oltre alla stampa personalizzata di mascherine, i negozi di Fotocopie Salani offrono numerosi servizi, tra cui fotocopie e stampe digitali a colori e in bianco/nero di qualsiasi formato, scansioni in alta risoluzione di qualsiasi dimensione, stampa di disegni tecnici, posters, cartellonistica su supporti di numerosi materiali (cartoncino, tela, tela gommata, vinile adesivo, elettrostatico, plastica, alluminio, etc...), locandine, dépliants, pieghevoli, biglietti da visita e progettazione grafica di tutto questo, a prezzi tra i migliori del mercato; e ancora: plastificazioni, rilegature da ufficio, invio email e fax, stampa e il nuovo servizio di legatoria con incisione in oro o argento di Tesi di laurea.

Fotocopie Nerino SALANI di Fabrizio Salani si trova a Biella, in via Dal Pozzo 4. La seconda unità locale si trova a Loano (SV), in Corso Europa 38. Per info e prenotazioni: Cell. 333 7936715 - Tel. 015 31640 - fotocopiesalani@libero.it