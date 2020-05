Preghiere e tanti fedeli a San Cassiano per la festa di Maria Ausiliatrice: presente anche il vescovo Farinella FOTO

Nei giorni dell’emergenza coronavirus, si rafforza ancor di più il legame tra la comunità di Biella e Maria Ausiliatrice. Ieri mattina, domenica 24 maggio, si sono tenuti i festeggiamenti nell’oratorio della parrocchia di San Cassiano, a Biella, alla presenza del vescovo Roberto Farinella.

Al tradizionale appuntamento, organizzato dall’Arci Confraternita di San Cassiano e dalla Pia Unione dei Transito di San Giuseppe, hanno partecipato moltissimi fedeli, opportunamente distanziati come da disposizioni vigenti per il contenimento del contagio.

Tutti ad osservare la statua di Maria Ausiliatrice in un clima di profonda spiritualità. Niente processione per le vie della città ma tante preghiere di salvezza e salute per sé e i propri cari. Al termine della celebrazione, in tanti hanno porto gli auguri di buon compleanno al vescovo di Biella.