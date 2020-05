Oggi riaprono gli uffici CTV a Biella

Dopo 2 mesi di chiusura al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, riaprono le sedi principali dei nostri uffici a Biella e Vercelli. “Siamo molto contenti di poter riaprire le nostre sedi a tutti i volontari ed amici del nostro Centro, commenta Luca Vannelli – Presidente del CTV. Siamo tornati, anche se è bene sottolineare che in realtà non siamo mai andati via, dal momento che i nostri operatori erano operativi in modalità ‘lavoro agile’anche quando abbiamo dovuto tenere chiuso i nostri uffici, allineandoci alle indicazioni dai vari DPCM e delle normative regionali che si sono susseguite nel tempo.E proprio a proposito di tempo, è davvero questo il ‘tempo giusto’ per ripartire e lo facciamo dopo aver preso tutti quegli accorgimenti che ci permettono di tornare operativi nella massima sicurezza possibile. Abbiamo infatti provveduto a sanificare le sede di Biella e Vercelli, prima di riaprirle al pubblico, e ci siamo dotati di tutti quei dispositivi di sicurezza personali per garantire a noi (e ai nostri operatori) e a voi la la più profonda attenzione alle disposizioni sanitarie attualmente in vigore”.

Per poter accedere ai nostri uffici bisognerà essere munti di mascherina che dovrà essere indossata per tutta la durata della permanenza presso la nostra sede. Verrà inoltre rilevata, all’ingresso, la temperatura corporea per sincerarsi di essere sotto al limite di 37,5 gradi. Le disposizioni che seguono sono valide da lunedì 25 maggio sino a venerdì 29 maggio 2020. Restano per il momento chiusi gli sportelli di Varallo e Santhià perché non siamo ancora in grado di garantire standard di sicurezza adeguati per quanto riguarda quei locali.Anche per la sede di Biella e Vercelli ci sono alcune novità e qualche aggiornamento importante:i giorni di apertura dei nostri uffici sono dal lunedì al giovedì (per il momento restiamo chiusi al pubblico il venerdì, ma siamo operativi on line e da remoto) con il consueto orario.è possibile incontrare gli operatori delle due sedi solo previo appuntamento (telefonico, via mail, etc…) e solamente in quei casi in cui l’oggetto dell’incontro non possa essere gestito on – line. In questo periodo infatti continuiamo a privilegiare la comunicazione on line / da remoto e la proponiamo come prioritaria metodologia di lavoro, con tutti.

Altri aggiornamenti riguardano inoltre l’erogazione dei servizi: Possiamo riattivare il servizio relatori – formatori – animatori solo per le attività che si svolgono on line e compatibilmente con i Decreti di volta in volta in vigore; studieremo con l’ETS che richiede il servizio la modalità e la procedura più adeguata per gestire la richiesta ed erogare il servizio.Le consulenze con gli operatori vengono erogate in maniera prioritaria da remoto e solo nel caso questo non fosse possibile in presenza fisica, su appuntamento, un volontario alla volta.La partecipazione a corsi di formazione organizzati da altri soggetti è consentita solo per le attività che si svolgono on line e compatibilmente con i Decreti di volta in volta in vigore; studieremo con l’ETS che richiede il servizio la modalità e la procedura più adeguata per gestire la richiesta ed erogare il servizio.I servizi di supporto tecnico – logistico (utilizzo spazi interni – prestito attrezzature – utilizzo dell’aula informatica) sono sospesi sino al 29 maggio. E’ attivo il noleggio di automezzi e di attrezzature esterne.E’ attivo il centro stampa (sia interno a CTV sia esterno).

Per utilizzare il servizio di copisteria interna (fotocopie) è privilegiata la modalità di invio dei file da stampare e successivo ritiro del materiale stampato, previo appuntamento con gli operatori.