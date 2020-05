La Virtus cambia strategia: via coach Venco e il ds Vecco Garda

Le strade si separano: coach Maurizio Venco e il ds Franco Vecco Garda non saranno più l'allenatore e il direttore sportivo della Virtus Biella nella prossima stagione. Il ricordo però sarà indelebile vista la promozione storica in B1 sotto le ali del tecnico e del dirigente. La Fase 2 dell'emergenza Coronavirus si apre per la società di Chiavazza con una grande novità: il cambio dello staff tecnico. Ancora un punto interrogativo sul chi sarà designato a prendere i posti "vacanti". Ma come svela la nota stampa dovrebbe trattarsi di pochi giorni di attesa.

Il comunicato ufficiale. "Prochimica Virtus Biella comunica che coach Maurizio Venco non sarà più l’allenatore nerofucsia per la stagione 2020/2021. Lo scorso anno il club di Chiavazza ha ottenuto la storica promozione in serie B1, poi l’emergenza Coronavirus ha determinato nuove valutazioni su diversi piani societari, portando il Presidente alla scelta di non proseguire il rapporto di collaborazione. Contestualmente alla partenza di coach Venco non vedremo più al PalaSarselli anche il direttore sportivo Franco Vecco Garda. La società ufficializzerà entro pochi giorni il nuovo tecnico e l’eventuale direttore sportivo, carica quest’ultima che potrebbe essere assorbita da altre figure dirigenziali attualmente presenti in Società. A Maurizio Venco e Franco Vecco Garda vanno i ringraziamenti e i calorosi saluti del Presidente e di tutta la Società con un sincero in bocca al lupo per il futuro".