Da Mongrando a Vigliano, le Frecce Tricolori sorvolano anche i cieli biellesi VIDEO

Anche il Biellese ha assistito, seppur di sfuggita e senza coreografie, al passaggio delle Frecce Tricolori. Moltissime le segnalazioni di lettori e utenti che, dai propri terrazzi (o per strada), hanno alzato lo sguardo e osservato con stupore al breve ma intenso momento nei cieli biellesi. A Biella, Borriana, Vigliano Biellese, Candelo, Mongrando, Occhieppo Inferiore: molti i comuni che hanno avuto la fortuna di immortalare in uno scatto fotografico le Frecce Tricolori.

Il volo è stato effettuato in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica: la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), infatti, continuerà ad effettuare una serie di sorvoli, toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa. Il giro d’Italia delle Frecce Tricolori si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.