Schianto mortale sulla tangenziale, perde la vita motociclista biellese di 54 anni

Aggiornamento ore 9.55

Sono ancora in corso i rilievi delle forze dell’ordine per stabilire la dinamica esatta dell’incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 24 maggio, sulla tangenziale di Vercelli, in zona Carrefour.

Lo schianto ha coinvolto un’auto e una moto ed è stato fatale per il centauro, Pier Franco Valsecchi, commerciante biellese di 54 anni. Ferita e trasportata in ospedale l’altra conducente, una donna di 30 anni. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco, che si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi e dei primi soccorsi, insieme al personale sanitario del 118. L'intervento di mezzi di soccorso e forze dell'ordine è durato oltre due ore. Sull'incidente procede la Polizia locale di Vercelli, presente insieme ai Carabinieri.

Ore 20.03

