Imponente incendio al confine tra Cossato e Lessona impegna numerose squadre di Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Un capanno adibito a ricovero attrezzi per due macchinari agricoli oltre a una grossa catasta di legna, posizionati ai limiti del bosco in via Remo Pella a Cossato, al confine con il comune di Lessona, sono stati avvolti dalle fiamme che si sono rapidamente sviluppate, per cause ancora sconosciute, sull'intera zona. I vicini, accortisi del bagliore che l'imponente incendio ha provocato, hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti da Cossato, Ponzone e Biella con numerosi mezzi e uomini.

In questo momento alle 22.30 di oggi, 25 maggio, i pompieri sono ancora in fase di spegnimento ma già è chiaro che i danni sono importanti. Il lavoro è proseguito fino alla completa messa in sicurezza e allo smassamento del materiale carbonizzato avvenuta introno alle 3 di questa notte.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Seguiranno aggiornamenti.