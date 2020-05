Albanese espulso rientra in Italia con documenti falsi: arrestato

Mercoledì la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per i reati di reingresso illegale in Italia e possesso di documenti di identificazione, validi per l’espatrio, falsi. Si tratta di un cittadino albanese, 27enne, espulso dal territorio italiano nel 2018 con decreto del Prefetto di Biella, e rientrato utilizzando falsi documenti che lo identificavano come greco.

La Squadra Mobile della Questura di Vercelli, ricevuta notizia sulla vicenda, ha avviato una serie di indagini che hanno permesso di scoprire la nazionalità dell’uomo e, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, di attivare le autorità albanesi con le quali si è riusciti a reperire le esatte generalità e le relative impronte digitali del soggetto; individuato in un'abitazione di Ivrea. All’alba di mercoledì è scattata l’operazione della Squadra Mobile che, dopo essere entrata nell'abitazione dell'uomo, ha trovato oltre al passaporto albanese dell’uomo, rilasciato precedentemente all’espulsione, una carta d’identità, valida per l’espatrio, rilasciata dalla Grecia che riportava un nome e un cognome greco abbinati alle foto dell’uomo albanese; il codice fiscale, rilasciato dalle autorità italiane riportanti le generalità greche false.

Dal raffronto delle impronte digitali si aveva, successivamente, la certezza che il sedicente greco era di fatto l’albanese ricercato; lo stesso era riuscito proprio grazie al documento di identità falso a rientrare nell’area Schengen e a ritornare in italia. L’uomo, un albanese 27enne incensurato, è stato arrestato in flagranza per reati di reingresso illegale nel territorio dello Stato e per quello di possesso di documenti di identificazione, validi per l’espatrio, falsi ed associato su disposizione del Sostituto Procuratore di Ivrea alla locale casa circondariale, in attesa dell'udienza di convalida.