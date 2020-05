Viverone, parte iter dei lavori alla scuola elementare: sbloccati i fondi

Parte l’iter dei lavori nella scuola elementare di Viverone. A darne comunicazione la stessa amministrazione Carisio sulla propria pagina web ufficiale: “Sono stati sbloccati i fondi del piano triennale per l’edilizia scolastica. Ne consegue l’assegnazione definitiva dei fondi per le fasi progettuali mancanti e per l’esecuzione delle opere. Al Comune di Viverne sono stati assegnati 1.259.409 euro per la parte dei fondi statali, oltre alla quota, che sarà a carico del G.SE., per la parte inerente le opere di efficientamento energetico di competenza in ragione di 539.318,55 euro. Il progetto di ristrutturazione del complesso prende finalmente avvio. Resta la definizione della metodologia per giungere alla aggiudicazione finale dell’opera alla quale sta lavorando l’ufficio Tecnico di viverone di concerto con la giunta”. Intanto, sono cominciati i lavori per la sostituzione delle porte antincendio della scuola materna ed elementare per un costo di 50.000 euro con finanziamento statale.