Vigliano, lavori e asfaltature in via Milano verso la conclusione

Si avviano alla conclusione i lavori della 2I Rete Gas sulla via Milano di Vigliano Biellese. A darne notizia il sindaco Cristina Vazzoler: “La ditta interessata ha proceduto alla scarificazione nei giorni scorsi; inoltre, per completare il lavoro di asfaltatura, si è reso necessario alzare le quote di tutti i pozzetti della fognatura e dell’acquedotto perchè diversamente verrebbero coperti dall’asfalto. Questo ha dato origine ad un prolungamento dei tempi previsti per l’intervento di asfaltatura, che comunque sarà ultimata entro la settimana corrente”.

Già dalla scorsa estate, si era dato il via ad una corposa serie di interventi necessari sulla via Milano per la posa di nuove condutture del gas. Tra qualche giorno, nell’area tra la gelateria Angelo e il condominio Sagittario, si porrà la parola fine al cantiere dei lavori. “Ricordo che il Comune non ha alcuna possibilità di interferire in tali lavori sulle infrastrutture di rete, salvo verificare il rispetto delle prescrizioni generali e del cronoprogramma, nonché operare per coordinare gli interventi previsti in una determinata area – spiega il primo cittadino sul sito comunale – Nel caso presente, ci siamo infatti attivati affinché il termine di tali lavori alla rete gas si coordinasse con le asfaltature già previste dell’area circostante la nuova rotatoria di piazza Comotto, onde evitare inutili ritardi e sperpero di denari”.