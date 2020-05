Lotta alle zanzare, Candelo aderisce al piano regionale

Candelo aderisce al piano regionale di lotta biologica alle zanzare. Secondo le norme vigenti, si prevede un cofinanziamento regionale nella misura del 50% a favore degli enti locali che presentano un progetto di lotta che sia prevalentemente di tipo biologico e che preveda uno studio preliminare del territorio e una gestione scientifica.

“Lo scorso anno la lotta biologica alle zanzare è stata fatta direttamente dall'Ente, seguendo il disciplinare IPLA – afferma l’assessore all’Ambiente Gabriella Di Lanzo - La salute dei cittadini e le azioni di prevenzione sono alla base delle strategie portate avanti dalla nostra amministrazione comunale. Quest'anno è stato possibile aderire nei tempi al piano regionale e pertanto gli interventi saranno effettuati dal personale regionale. In ogni caso l'amministrazione comunale è pronta ad intervenire qualora risultasse necessario procedere con altri interventi oltre a quelli programmati da IPLA”.

Per l'anno 2019 infatti i ritardi tecnici della delibera regionale di stanziamento del finanziamento e approvazione del programma delle attività di lotta alle zanzare non avevano reso possibile aderire nei tempi al piano regionale di lotta alle zanzare. Situazione vissuta anche in molti altri comuni del Biellese e la maggior parte del Piemonte (nel 2019 avevano aderito in Piemonte solo 234 comuni su quasi 1.200 e 45 comuni biellesi su 74). Ciò nonostante sul territorio candelese la lotta alle zanzare non era mancata.

Il Comune infatti, anche grazie al supporto della struttura tecnica operativa dell'IPLA di Biella, aveva posto in essere interventi mirati e focalizzati nelle aree con maggior possibilità di proliferare di zanzare. Erano stati effettuati più interventi (giugno, luglio, agosto e settembre) di disinfestazione dei principali focolai di sviluppo larvale in ambito urbano e rurale (tombini e caditoie) con personale in amministrazione diretta usando i medesimi prodotti e sistemi adottati da I.P.L.A. Parallelamente una importante campagna informativa con diffusione del materiale fornito da IPLA e anche di materiale appositamente creato dall'Ente.