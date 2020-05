La transumanza del sabato sera: suoni di campanacci e animali in movimento a Biella Riva VIDEO

Ha suscitato stupore e meraviglia il passaggio della transumanza nel quartiere Riva di Biella. Ieri sera, molti biellesi hanno realizzato foto e brevi video per immortalare una delle tradizioni biellesi più amate. Il suono dei campanacci e della colonna in movimento hanno destato per qualche istante l’intera zona. Come già riportato in precedenti articoli, la transumanza continua a ripetersi nonostante tutto, anche nei giorni del coronavirus, del lockdown e della Fase 2.