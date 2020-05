"Il Biellese non è solo Burcina e Oasi Zegna", la lettera del sindaco di Veglio Nicola Marzolla

"Mentre il sindaco di Pollone si destreggia tra minacce di chiusura del parco della Burcina e la gente si fionda a vedere e rivedere la conca dei rododendri dell'Oasi Zegna, mi farebbe molto piacere ricordare che il Biellese è anche altro! Nel nostro bel paesino ci sono panorami altrettanto stupendi in cui fare magnifiche passeggiate.

In questi ultimi periodi di restrizioni causa COVID, in molti, costretti a casa, hanno approfittato del maggior tempo libero per godersi il nostro territorio. Quest'esperienza dovrebbe portarci a rivalutare i borghi di montagna ed i nostri paesini non solo in un'ottica di seconde case ma di vero e proprio stile di vita quotidiano.