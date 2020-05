I biellesi tornano a messa dopo mesi di lockdown: a Oropa distribuito il Pane della Vita ai fedeli

A piccoli passi il Biellese comincia a tornare alla normalità. Nella giornata odierna, le chiese di tutto il territorio hanno aperto le proprie porte ai fedeli, in occasione della prima domenica con le messe aperte al popolo dopo mesi di lockdown. E per festeggiare il lieto evento, al Santuario di Oropa si è proceduto a distribuire il pane ai pellegrini giunti fino alla Basilica antica.

“Io sono il pane della vita”. Questo il versetto tratto dal Vangelo di Giovanni impresso sulla bustina, volto a simboleggiare la ripartenza e il ritorno alla vita per tutti. Anche in Duomo, la comunità biellese è tornata a sedere sui banchi per ascoltare di persona la parola di Dio seguendo, come da copione, le disposizioni vigenti, con guanti e mascherine, e rispettando le norme di distanziamento sociale volte a contenere l’epidemia da coronavirus. Nessun disagio riscontrato e funzioni svolte nella piena normalità.