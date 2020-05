Gaglianico, al via consegna mascherine della Regione. Maggia: “Migliora la situazione ma non ancora fuori dal tunnel”

“La situazione sanitaria è in miglioramento ma non siamo ancora fuori dal tunnel”. A dirlo, in un video messaggio rivolto ai cittadini, il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia. “Dobbiamo impedire che torni ad avere il sopravvento – sottolinea - Per farlo dobbiamo seguire poche ma fondamentali raccomandazioni: evitare assembramenti; lavare spesso e bene le mani e mettere mascherine in spazi chiusi nel pieno rispetto di tutti. Siamo quasi vicini al traguardo, non molliamo ora”.

Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha annunciato un nuova distribuzione di mascherine alla popolazione: “L'amministrazione comunale sarà attiva per consegnare le mascherine della Regione Piemonte per grandi e piccini, insieme ai volontari. Inoltre, per i bambini dai 6 ai 10 anni, saranno recapitate alcune speciali, donate da un’azienda locale”.