Dal Nord Ovest - Con l'auto piomba su un gruppo di mucche: auto distrutta e due animali morti

Incidente davvero insolito, in cui però ad avere la peggio sono state le vittime inconsapevoli dello scontro. E' successo nella serata di sabato a Cuorgnè, in particolare lungo la strada provinciale per Ceresole.

Erano da poco passate le 22 quando un'auto, per motivi ancora da verificare (le indagini infatti sono chiamate a stabilire l'esatta dinamica dei fatti), sfugge al controllo del conducente e piomba su un gruppo di mucche. Un gran parapiglia, dove purtroppo muoiono due delle povere bestie. L'auto finisce la sua corsa ribaltandosi e riportando grossi danni, mentre la persona che si trovava al volante viene soccorsa dal 118, ma senza conseguenze preoccupanti.