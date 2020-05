Scontro mortale auto-moto: muore centauro biellese

Scontro fatale sulla Tangenziale Ovest di Vercelli: muore un centauro biellese. La tragedia si è consumata nella giornata di oggi, intorno alle 18.30, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto e una motocicletta. L’urto è stato fatale per l’uomo alla guida della moto, originario del Biellese. Al momento non si conoscono le sue generalità.

La conducente dell’auto, invece, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del Fuoco di Vercelli per la messa in sicurezza dei mezzi e i primi soccorsi, insieme ai Carabinieri e ai sanitari del 118. L'intervento è tuttora in corso.

Seguiranno aggiornamenti.