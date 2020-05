Schiamazzi e musica ad alto volume, molte segnalazioni alle forze dell’ordine

Con la fine del lockdown e l’inizio della Fase 2, aumentano le segnalazioni alle forze dell’ordine di disturbo alla quiete pubblica. Intorno alle 10 di ieri sera, a Cavaglià, alcune persone si sono lamentate degli schiamazzi provenienti dall’abitazione vicina ma dopo opportuni accertamenti non sembrava esserci nulla di anomalo.

Musica ad alto volume, invece, a Miagliano poco dopo la mezzanotte: in questo caso, il suono dello stereo veniva regolarmente abbassato, riportando la situazione alla normalità. Infine, in piazza Unità d’Italia, a Biella, veniva segnalato per ubriachezza molesta un uomo che, sotto gli effetti dell’alcol, avrebbe svegliato i residenti della zona nel cuore della notte.