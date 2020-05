Caprile, precipita in un vallone: salvato escursionista rimasto bloccato per una notte

È stato recuperato questa mattina, intorno alle 8, l’escursionista precipitato in un vallone nella giornata di ieri, sabato 23 maggio, in prossimità del Rio Molinaccio, a Caprile. Rimasto bloccato per tutta la notte, l’uomo ha potuto lanciare l’allarme al Soccorso Alpino solo questa mattina a causa dell’assenza di copertura telefonica della zona. Sul luogo dell’incidente è stata inviata l’eliambulanza del 118 che ha provveduto a caricarlo a bordo e, in seguito, ad ospedalizzarlo. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.