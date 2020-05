Biella, scontro tra auto in via Piave

Incidente senza feriti a Biella. Ieri mattina, due auto si sono scontrate in via Piave all’incrocio con via Trento per cause ancora da accertare. Sul posto si sono portate le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per garantire la viabilità. Nel frattempo i due conducenti, usciti fortunatamente illesi dal sinistro, si mettevano d’accordo per la compilazione del modello cid.