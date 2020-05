Allarme nella notte a Chiavazza per un’anziana caduta in casa

Momenti di apprensione a Chiavazza per un’anziana caduta all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato questa notte, intorno alle 2.30. Sul posto si è precipitata la squadra dei Vigili del Fuoco e, una volta entrata, ha trovato riversa a terra la pensionata. In seguito è stata affidata alla cure dei sanitari del 118. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.