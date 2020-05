Mezzana, al centro polisportivo due colonnine per le auto elettriche

Il Comune di Mezzana Mortigliengo ha stipulato un accordo con Enerbit per l'installazione di due colonnine di ricarica delle auto elettriche e di due parcheggi per colonnina necessari alla sosta delle vetture. Come spiega il sindaco Alfio Serafia: "Le colonnine saranno posizionate al centro polisportivo, dove c'è la pista dell'elisoccorso e dove, grazie ad una parte dell'avanzo di amministrazione, realizzeremo anche un parco giochi e divertimenti".

Altri 1600 euro di avanzo di amministrazione saranno utilizzati per ripristinare un tratto di muro sito lungo la strada comunale Ubertino-Ramazio, che si presenta estremamente deteriorato. "Questo intervento comporta una spesa di 13.200 euro, che finanziamo con l'avanzo di amministrazione, - sottolinea il sindaco - e con un contributo di 11.600 euro ricevuto dallo Stato per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre arriveranno altri soldi dalla Regione con cui metteremo un guardrail in modo da garantire una viabilità sicura".