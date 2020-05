Ponderano Merita: "Grazie alla Regione Piemonte per le mascherine"

Nei giorni scorsi il comune di Ponderano ha ricevuto un'importante donazione di mascherine da parte della Regione Piemonte. Si tratta di dispositivi di protezione delle vie aeree, lavabili e riutilizzabili, che potranno essere utilizzati nella quotidianità e che sono stati consegnati all'Amministrazione Comunale. Il Comune ha quindi provveduto a distribuirle attraverso la Protezione Civile, la Polizia Locale e le Associazioni di volontariato.

Da inizio marzo, il gruppo di minoranza Ponderano Merita aveva sollevato le preoccupazione di tanti ponderanesi per la carenza di mascherine a disposizione. "Una prima distribuzione di una mascherina per nucleo famigliare - spiega il capogruppo Marco Romano - è avvenuta, dopo tanti solleciti e il tanto atteso cambio di posizione della Giunta Locca, verso metà aprile. In questi giorni ne sono state consegnate altre, una per ogni cittadino ponderanese.

Per questa donazione di mascherine vogliamo ringraziamo la Regione Piemonte per un atto di un'importanza fondamentale. Ogni aiuto è prezioso in questo momento di emergenza, ogni sostegno è un motivo in più per continuare a lottare contro un nemico invisibile ma purtroppo ancora presente nel nostro paese.