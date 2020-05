Cavaglià, lunedì riapre la biblioteca comunale

Lunedì e sabato dalle 9 alle 12, e mercoledì dalle 14 alle 17:30.

Questi sono i nuovi oriari della biblioteca comunale di Cavaglià che riaprirà lunedì 25 maggio nel rispetto degli accorgimento necessari a salvaguradare la salute dei cittaidni.

"Si potrà accedere al prestito uno alla volta e non sarà possibile consultare il materiale in loco. - dice lo staff della biblioteca - I libri si potranno prenotare consultando il nostro catologo on line e la restituzione avverrà tramite la finestra alla destra dell’ingresso. Inoltre, i libri restituiti subiranno un periodo di “quarantena” prima di poter tornare in prestito".