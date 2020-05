Termina il Ramadan e a Biella ci sarà la festa

Sarà una domenica diversa per la comunità musulmana biellese. Termina il Ramadan e al campo sportivo del Villaggio La Marmora, in via Cavaglià 14 si farà festa. Invitati all'iniziativa, tra gli altri, anche il sindaco Claudio Corradino, l'ex primo cittadino Marco Cavicchioli e il vice sindaco Giacomo Moscarola. Si parte dalle 7 del mattino fino alle 9, ora della preghiera. Appuntamento quindi è per domenica 24 maggio.

A partire dal 24 aprile alle 13 e per tutti gli altri venerdì di questi ultimi 30 giorni, i fedeli hanno potuto ascoltare dai vari centri culturali del Biellese il canto dell'Adhan per un messaggio di pace, di fratellanza tra i popoli e nello specifico tra gli abitanti musulmani della nostra provincia e i biellesi stessi.