Unioncamere Piemonte punta sull'alleanza con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

"Questa crisi e questa pandemia ci sta dimostrando ancora una volta e sempre di più come la digitalizzazione sia sempre più importante per le aziende del nostro territorio: formazione, ma anche smart working e diffusione dei sistemi digitali". Così Gian Paolo Coscia, neo presidente Unioncamere Piemonte, analizzando la situazione economica regionale (e non solo) dopo i lunghi mesi di pandemia legata al Covid.

"Le statistiche dicono che siamo ancora indietro, come Paese - prosegue -. Solo 3 persone su 10 sono davvero all'avanguardia su questi aspetti e dobbiamo sforzarci ancora di più. A cominciare dal 5G e da impresa 4.0 per digitalizzare le nostre imprese. Diventerà sempre più importante l'uso del cassetto digitale, che al momento viene sfruttato ancora da poche aziende".

L'occasione è stata la riunione con le altre tre regioni che - con il Piemonte - rappresentano il cuore pulsante dell'economia italiana: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, riunite sotto la sigla "PiLoVEr", peraltro le aree che più di tante altre hanno sofferto i colpi della crisi legata all'emergenza Covid. Qui il Pil è crollato del 9,7% in questi primi mesi del 2020 (in linea con il -9,8% nazionale), per una fetta di Paese che ospita il 40% della popolazione, il 45% degli occupati e il 65% dell'export complessivo.