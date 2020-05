Dal Nord Ovest - Escursionista disperso tra Val Chisone e Val di Susa, ritrovata la salma

L'escursionista disperso nella zona tra Val Chisone e Val di Susa è stato individuato intorno alle 11,30 al fondo di un canalone sul versante settentrionale della cresta che congiunge il monte Francais Pelouxe e il monte Pelvo. Dopo che le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese avevano individuato delle tracce, il sorvolo da parte dell'elicottero dei Vigili del Fuoco ha permesso di individuare la salma.

Inizialmente non era possibile raggiungerla perché si trovava in una zona estremamente impervia, ma dagli avvistamenti si è potuto escludere che l'uomo fosse sopravvissuto a una caduta di circa 200 metri. In seguito è giunta sul posto l'eliambulanza 118 che ha recuperato il corpo e lo ha consegnato alle autorità per le operazioni di Polizia giudiziaria. Hanno collaborato il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.