Mario Cariola si spegne a 84 anni, Biellese in lutto per lo storico appassionato di motori e auto d'epoca

Chiavazza e il Biellese dei motori in lutto per la scomparsa di Mario Cariola, storica figura del popoloso quartiere in riva al Cervo. Nato il 23 gennaio 1936, da sempre amante della buona cucina e delle quattro ruote, ha vissuto il sorpasso dei veicoli a motore rispetto alle carrozze. Tale passione fu ereditata da suo nonno Gaetano, fondatore nel 1924 della Ditta Cariola Gaetano. Negli anni '70 ha poi sviluppato il commercio di furgoni e autocarri. Nel 1987 l'attività s'impreziosisce con il marchio Toyota, punto di riferimento per Biella in un percorso commerciale lungo 17 anni.

L'amore per le auto storiche gli ha fatto anche fondare un Club appositamente dedicato agli appassionati di auto d'epoca. La grande competenza e professionalità di Mario Cariola, gli sono valse decine di riconoscimenti in tutta Italia, soprattutto grazie ai suoi amori: Fiat 501 del 1919, Fiat 514 del 1929 e Lancia Flaminia.