Gaglianico, donna in bici investita in via Gramsci FOTO

Stava pedalando con la sua bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è stata travolta da un'auto. L'incidente è avvenuto poco fa, nella mattinata di oggi 23 maggio, in via Gramsci a Gaglianico. La malcapitata, una donna, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso ma al momento le sue condizioni non sono note. Ad occuparsi dei rilievi la Polizia di Biella, a cui spetterà il compito di stabilire cause e dinamiche dell'accaduto.