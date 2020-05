Coggiola, un gruppo di ragazzi non rispetta le norme anticovid. Sanzione e denuncia per un 25enne

Intervento delle forze dell'ordine nella giornata di ieri, 22 maggio, a Coggiola per una quindicina di ragazzi che, a detta di alcuni, stazionavano davanti ad un bar senza mascherina e senza rispettare le distanze di sicurezza imposte. Al loro arrivo la maggiorparte dei presenti si era già allontanata ma uno dei giovani, un 25enne residente in paese, ha comunicato agli agenti che non gli interessava rispettare le norme anticovid. Il 25enne si è poi rifiutato di fornire documenti e generalità: per questo motivi è stato sanzionato e denunciato.