Dl Rilancio, Pichetto (FI): "Grave governo su no fondo perduto per professionisti ordini. Presenterò emendamento per correggere"

"L'esclusione delle professioni ordinistiche da qualsiasi contributo a fondo perduto conferma quanto il governo abbia lasciato sola la categoria nel fronteggiare una pesante crisi economica. Infatti, nel decreto Rilancio il governo ha deciso di escludere i professionisti iscritti agli ordini dall'accesso a contributi che avrebbero potuto garantire qualche ristoro sul piano economico. Si tratta di una scelta grave, perché in questa durissima epidemia cittadini e imprese hanno trovato proprio nelle categorie professionali un punto di riferimento; senza dimenticare che il blocco dei pagamenti e la crisi economica ha investito in pieno questo settore. Per questo presenterò un emendamento che corregga questa stortura, consentendo ai professionisti ordinistici di vedersi riconosciuto il loro ruolo, i sacrifici ma soprattutto al pari di altre categorie un sostegno economico". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio del Senato, Gilberto Pichetto Fratin.