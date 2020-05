Asl Biella, nelle sedi Cup di Cossato, Andorno, Cavaglià e via Caraccio da lunedì orario normale

Da lunedì 25 maggio 2020 gli sportelli CUP territoriali che avevano ridotto l'orario di apertura per l'emergenza covid-19 torneranno al normale orario, antecedente al 30 marzo.Si tratta dei CUP di Cossato, Andorno, Cavaglià e Biella in via Caraccio. ​

Orari e giorni di apertura:

CUP BIELLA (ex INAIL) Via Caraccio, 26 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 15 Informazioni per telefono al numero 01515159110

CASA DELLA SALUTE CUP COSSATO Via Pier Maffei, 59 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 15 Info telefoniche allo 01515159451

CASA DELLA SALUTE ANDORNO Via Galliari ,50 il martedì, il giovedì ed il venerdì, dalle 8.15 alle 12 il lunedì ed il mercoledì, dalle 8.15 alle 13.30 Informazioni per telefono al numero 015473877

CASA DELLA SALUTE CAVAGLIA' Via Pella, 10 dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 13 Info telefoniche allo 0161966201

CASA DELLA SALUTE MONGRANDO Via Marconi, 8 il lunedì, il giovedì ed il venerdì, dalle 8.15 alle 12 il martedì ed il mercoledì, dalle 8.15 alle 13.30 Info telefoniche allo 015666123

CASA DELLA SALUTE VALDILANA - PONZONE il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 il martedì ed il giovedì, dalle 13.30 alle 15 Info telefoniche allo 015777093

VALDILANA - VALLE MOSSO Piazza Martiri della Libertà, 69 il martedì ed il giovedì, dalle 08.30 alle 12.30 il lunedì ed il mercoledì, dalle 13.30 alle 15 Info telefoniche allo 015706154

VIGLIANO BIELLESE Piazza Martiri Partigiani, 9 dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 13 Info telefoniche allo 015512892