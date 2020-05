A Borriana distribuite le mascherine per i bambini

Dopo due settimane dall'inizio della "fase 2" a Borriana proseguono le attività del Comune a sostegno della cittadinanza.

In particolare continua la raccolta a favore della solidarietà alimentare, come spiega il sindaco Francesca Guerriero: "Abbiamo ricevuto 1265,00 euro che ci consentiranno di far fronte ancora alle esigenze dei nostri concittadini in difficoltà. Ringrazio tutti quelli che stanno contribuendo in modo importante, anche con la spesa che provvediamo personalmente a distribuire a chi ne ha necessità! Grazie a tutti, anche chi ci ha donato tessere da spendere in un supermercato da distribuire chi necessita di aiuto, e chi ha fornito mascherine che sono state distribuite a tutta la popolazione".

In tema di mascherine, nelle scorse settimane il Comune ha consegnato nelle case dei cittadini i dispositivi chirurgichi e quelli lavabili ricevuti dalla Regione Piemonte, mentre questa settimana è quella della distribuzione delle mascherine donate all'Amministrazione per i bambini del paese. "Ringraziamo - continua il primo cittadini - chi ha voluto fare il grande gesto di donare queste mascherine".

In piena "fase 2" continua anche il servizio di ascolto telefonico, attivato dall'Amministrazione con garanzia di anonimato, in collaborazione al Comune di Benna, ad alcuni volontari, ed al parroco Don Andrea. Le persone che si sentono sole o hanno voglia di scambiare qualche parola possono contattare il 3714421632 (il martedì dalle 18 alle 20 con Alessandra; il giovedì 10-12 Federica; il venerdì 18-20 Mara), oppure Don Andrea allo 015541250.

Quanto alle riaperture, dal 4 maggio si può nuovamente visitare il cimitero, l’area verde San Francesco ed il Monumento Alpini di Via Nelson.