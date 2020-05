Ronco: questa sera riunione del consiglio comunale

In data odierna 22 maggio, alle 19, si riunirà il consiglio comunale di Ronco. Questo è l’ordine del giorno reso pubblico dal Sindaco Carla Moglia: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; Risposta all’interrogazione presentata dal consigliere di Minoranza Sig. Claudio Cogato; Ratifica deliberazione G.C. n. 26 del 03/04/2020 avente per oggetto “Variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D.Igs 267/2000) Ord. Protezione Civile 29 Marzo 2020 n. 658 “Emergenza Covid-19”; Ratifica deliberazione G.C. n. 29 del 21/04/2020 avente per oggetto “Variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D.Igs 267/2000)”Rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa.