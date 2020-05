Timore in salita per il primo weekend di riapertura. Cirio: “Il rischio assembramenti è concreto”

“Il rischio assembramento è concreto”: con queste parole il presidente della Regione Alberto Cirio ha annunciato un'imminente ordinanza per prevenire le potenziali criticità del primo weekend di riapertura totale, compresi bar e ristoranti: “Abbiamo visto – ha dichiarato – quello che è accaduto a Milano e in Veneto: la nostra decisione di riaprire con cinque giorni di ritardo è stata positiva”.

La decisione è maturata dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di stamattina: “L'ordinanza – ha proseguito – ci permetterà di affrontare il weekend con maggior sicurezza: abbiamo qualche timore ma siamo forti dell'esperienza degli altri comuni, occorre prevenire attraverso i controlli ma anche chiedendo ai cittadini un comportamento responsabile con distanziamento, mascherina e igiene delle mani”.

Le zone più a rischio avranno, a proposito, un occhio di riguardo: “Non è tempo di movida, se la ami non la fai, ma c'è la possibilità di prendere un aperitivo in libertà. Per riavere la movida vera occorrerà impostare un discorso graduale”.