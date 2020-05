Roppolo, al via azione di disinfezione e cantieri sulle strade

Novità a Roppolo. Nei primi giorni della prossima settimana è in previsione un’azione di disinfezione degli accessi e delle zone di maggior affluenza di pubblico, come Municipio, locali comunali, ambulatori medici e lo stesso polivalente del paese. Inoltre, con l’avvio della Fase 2, ripartiranno anche alcuni cantieri come spiega il sindaco Renato Corona: “Ricominciano i lavori di ripristino della strada comunale che dal centro porta alla frazione di Salomone, parzialmente chiusa perché un tratto era franato. Parliamo di 50mila euro di fondi statali per i comuni sotto i 5mila abitanti. L’intervento è previsto tra agosto e settembre. Partirà anche un piano di asfaltatura che interesserà diverse strade per un importo pari a 20mila euro”.