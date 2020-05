RiparTiAmo Biella, al via la rivoluzione estiva: spazio a dehor, ombrelloni e tavolini sulle vie cittadine

Vicino ai cittadini e alle attività commerciali. Grosse novità in vista per il comune di Biella in questa che si preannuncia una calda estate. Chiuse strade, implemento dei dehor per dar vita al progetto "#RiparTiAmo Biella", rivolto a cittadini e commercianti. E perchè no, anche al turismo. Le attività sono chiuse da marzo e sono in grande sofferenza. Bollette e affitto, tra gli altri, devono essere pagati. "Abbiamo voluto osare con una novità che potrebbe essere prolungata nel tempo -esordisce il vice sindaco Giacomo Moscarola-. Ci piace l'idea di una città vivibile, con meno auto e più persone". E così per la movida ci saranno grandi novità. Il Caffè Galileo al Walhalla del Fra potranno, da venerdì a domenica, indicativamente dalle 20 all'1 di notte, usufruire di spazi aperti lungo la via Galileo e l'ultimo tratto di via Repubblica.

Ma non solo: verrà chiuso nell'ora di pranzo il tratto di via Marconi per permettere alla ristorazione di far capolino nel centro storico. E ancora via Cerino Zegna e via Crosa, indicativamente dalle 19 in avanti, via Vescovado (dalla galleria Leonardo da Vinci a via Italia), piazza Cisterna chiusa tutte le sere dalle 18 alle 24. Chiusura diurna anche per via San Filippo per "un processo di integrazione tra bar e negozi" precisa l'assessore Barbara Greggio. Le chiusure delle vie cittadine si protrarranno fino al 31 ottobre e partiranno dal 23 e 29 maggio a seconda delle richieste degli esercenti. Per gli orari esatti dovremmo attendere comunque una comunicazione uffiale.