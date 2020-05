Più Bellezza in Valle: Aperta l'edizione 2021

Il Comitato organizzatore ha deciso di portare a completamento la II edizione del Premio nel 2021 a seguito del persistere dell’emergenza coronavirus ed alla conseguente impossibilità di pianificare l’attività e le manifestazioni.

Rimangono valide le candidature degli interventi già presentati mentre i termini per ulteriori candidature sono spostati al 31.3.2021, riferite ad interventi ultimati nel periodo gennaio 2015 - dicembre 2020.

La residenzialità forzata di questi mesi ha messo ulteriormente in evidenza in ciascuno di noi la gradevolezza ed il benessere del vivere in un territorio come il nostro. Ciò non ha fatto che aggiungere motivazione al nostro progetto: lavoriamo tutti per rendere il Territorio delle nostre Valli ulteriormente bello. E’ un investimento per il nostro futuro.

Il Premio +bellezza in Valle continua. Candidatevi!

Il Premio ha due Sezioni, Edilizia, interventi edili di nuova costruzione ristrutturazione restauro e risanamento che abbiano migliorato il contesto architettonico del territorio, e Ambiente, interventi a verde o ambientali che abbiano migliorato il contesto paesaggistico del territorio.

Gli interventi devono essere stati realizzati negli ultimi 5 anni.

Le candidature devono essere presentate sul sito del Premio www.premiopiubellezzainvalle.it entro il 31 marzo 2021.

Quest’anno il Premio estende il Territorio di riferimento ai Comuni della Valsessera.Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Curino, Guardabosone, Portula, Postua, Pray e Sostegno si aggiungono a Bioglio, Callabiana, Camandona, Casapinta, Lessona con Crosa, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo con Selve, Piatto, Strona, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio e Valdilana, già Mosso con Pistolesa, Soprana, Trivero e Valle Mosso. In totale 23 comuni.

La Giuria, presieduta da Corrado Panelli e composta da Elena Accati, Luisa Bocchietto, Alberto Barberis Canonico, Andreas Kipar, Cristina Natoli, Michelangelo Pistoletto, Andrea Rolando e Giovanni Vachino, selezionerà i 10 interventi finalisti che verranno annunciati a maggio 2021.

Anche quest’anno verrà assegnato il Premio speciale REDA per la bellezza.

Il Premio +bellezza in Valle è promosso dal Rotary Club di Valle Mosso, sponsorizzato da Successori Reda, Banca Sella, Sellmat, Yukon e Orange Pix.