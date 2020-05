Fase 2 a Biella, al mercato di Piazza Falcone si respira aria di libertà

Dopo mesi di lockdown, si respira aria di libertà a Biella. Cambiano i particolari ma il mercato di Piazza Falcone vede il ritorno dei banconi del settore non alimentari con qualche novità: transenne ai punti d’accessi e d’uscita, igienizzanti per i clienti, distanziamento sociale e obbligo dei dispositivi di protezione individuale all’interno dell’area mercatale. Queste le principali norme da seguire per il biellese medio che prova a tornare alla normalità dopo settimane di logorante quarantena. Il clima sembra molto più sereno rispetto ai giorni furenti del coronavirus e della Fase 1, unito ad un maggior movimento tra le bancarelle allestite. Un’attività scandita dai passi dei clienti nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti volte a salvaguardare e tutelare sia la clientela sia gli operatori.