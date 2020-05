Coronavirus, il dottor Cavalotti risponde ai dubbi: “Ricerca ben avviata ma strada per vaccino è ancora lunga” VIDEO

“Non sappiamo ancora se sarà un vaccino a liberarci di questa pandemia. È certo che, ancora una volta, questa parola genera una serie di paure e polemiche infinite”. A sottolinearlo il medico di famiglia Alessandro Cavalotti che, in video appello, ha esposto il processo di realizzazione di un vaccino dissolvendo i tanti dubbi che girano sul web.

“Costruire un vaccino è un procedimento molto complicato e richiede alcuni passaggi obbligati – spiega Cavalotti – Innanzitutto, si ha una fase preliminare dove il potenziale vaccino viene testato in laboratorio per meglio capire se possiede un profilo di sicurezza e se genera una risposta immunitaria, in questo caso su animale, che lo possa candidare per l’uso sull’uomo. Se abbiamo un prodotto che supera questa fase inizia la sperimentazione sull’essere umano che si conclude con la commercializzazione del vaccino. Ma lo studio continua perché la certezza assoluta del profilo di sicurezza non si può mai avere”.

Normalmente queste fasi richiedono anni, se non decenni, per portare ad un risultato concreto. “Ma due aspetti ci danno un enorme vantaggio – puntualizza il medico biellese – Possiamo avvalerci degli studi preliminari già condotti e avviati sulla vecchia Sars, una malattia provocata da un virus molto simile a questo; in secondo luogo, sono tantissimi i centri coinvolti nella ricerca di un nuovo vaccino. Ad oggi sono 118 i prototipi di vaccini in corso di sperimentazione e 8 di questi sono riusciti a passare alla fase sperimentale sull’uomo”.

Gli approcci sono di diverso tipo ma una cosa è certa: “Il vaccino finale potrà essere costruito in diversi modi e arrivare in un tempo più o meno breve ma non potrà mai prescindere dagli studi volti a verificare la tollerabilità e l’efficacia nelle varie fasi di sperimentazioni – conclude Cavalotti - Non fatevi ingannare: la strada per il vicino, seppur molto velocizzata, è ancora lunga e accidentata”.