Candelo, pronto piano da 100mila euro di aiuti per cittadini e attività produttive

Novità a Candelo. È in arrivo un piano di aiuti per sostenere la ripartenza della città. L'amministrazione Gelone sta infatti lavorando per concretizzare in tempi brevissimi un grande piano di aiuti a famiglie e attività produttive da almeno 100mila euro. La giunta sta predisponendo gli atti necessari.

"Un comune deve essere vicino ai suoi cittadini sempre, ancor di più in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo – afferma in una nota stampa il sindaco Paolo Gelone - Per questo motivo stiamo per definire e approvare un grande piano a sostegno delle famiglie e del commercio locale. Uno sforzo economico non indifferente per un comune come Candelo: si tratta di risorse trovate lavorando ad una manovra finanziaria straordinaria per rispondere all'emergenza. Lo ritengo prioritario e necessario: si sta facendo tutto il possibile per questo paese e per i cittadini, così come abbiamo fatto in questi mesi di impegno quotidiano per la comunità. Inoltre, a breve, partirà la terza consegna porta a porta a tutti i cittadini di mascherine protettive, anche grazie alle forniture ricevute ora dalla Regione Piemonte: Candelo è forse l'unico comune ad essere riuscito a distribuirle a tutti per ben tre volte".