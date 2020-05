Buone notizie dalla Casa di Riposo Borsetti, Sella, Facenda di Mosso –Valdilana: tutti negativi i tamponi

Tutti negativi i tamponi alla RSA Casa di Riposo "Borsetti, Sella, Facenda" di Mosso - Valdilana La nuova amministrazione della RSA di Mosso "Borsetti Sella Facenda" comunica che tutti gli ospiti e tutto il personale è risultato negativo al tampone per il Covid-19, fatto a metà maggio. Una prima serie di esami, sempre con esito negativo, era stata fatta ad aprile ad alcuni ospiti che manifestavano sintomi febbrili.

“A fronte di questi dati oggi possiamo dire con la dovuta certezza che il coronavirus non ha colpito gli anziani nelle strutture di Mosso – Valdilana: la casa di riposo ed il centro anziani – afferma in una nota stampa la direzione - Per questo, il nuovo consiglio di amministrazione, operativo dallo scorso 4 marzo, si sente in dovere di riconoscere il merito di questi esiti a tutto il personale che in questi due mesi ha dovuto operare in una situazione emergenziale molto pesante, dimostrando un attaccamento al lavoro e una professionalità di cui essere orgogliosi, restando sempre presenti e sempre umanamente vicini agli ospiti, attenti a tenere vivi i contatti con i familiari. La buona sintonia tra direzione di struttura, direzione sanitaria, infermieri, OSS e gli addetti ai servizi ausiliari (cucina, pulizia e segreteria), rappresenta oggi la prima pagina di un progetto che la nuova amministrazione intende mettere in atto nei prossimi anni. A breve termine, il Consiglio prevede di attivare appena possibile un contatto con le famiglie degli ospiti per affrontare insieme ogni situazione , anche di quotidianità, che fanno parte della vita della Casa di Riposo. Un altro obiettivo è quello di attivare un lavoro collegiale con le altre analoghe strutture operanti nel Biellese, allo scopo di migliorare le nostre qualità e di poter interloquire con ASL, Regione Piemonte ed enti locali”.