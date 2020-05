Bonus sostenibilità: anche a Biella la possibilità di ottenere biciclette e monopattini elettrici

Ministero dell’Ambiente e Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti hanno deciso, insieme, di cercare di limitare l’uso dei mezzi pubblici nelle grandi città per prevenire assembramenti all’interno degli stessi ed impedire il contagio del COVID-19. Lo Stato contribuirà infatti fino a 500 euro, a persona, per coprire l’acquisto di biciclette e veicoli per la micromoblità elettrica come monopattini ed hoverboard. Questo “buono mobilità” potrà coprire fino al 60% della spesa necessaria all’acquisto del mezzo o del servizio.

Sono infatti inclusi anche lo sharing mobility come “Uber”. Per permettere l’utilizzo delle biciclette si modificherà il codice della strada prevedendo la creazione di apposite bike lane. Il bonus avrà efficacia retroattiva: potrà beneficiarne chiunque abbia fatto acquisti di questo tipo a partire dall’inizio della Fase 2 ossia dal 4 maggio 2020.

A chi spetta il bonus? A tutti i cittadini maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei comuni con almeno 50000 abitanti.

Come si ottiene? Per ottenere il contributo di rimborso sarà necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura) e, non appena il servizio creato appositamente dal Ministero dell’ambiente sarà online, accedere con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) all’applicazione web. In caso invece si voglia acquistare successivamente un mezzo vi sarà la possibilità, sempre sull’applicazione web governativa, di ottenere un buono spesa elettronico da consegnare ai fornitori autorizzati, sommato al saldo a proprio carico, per ritirare il bene o godere del servizio di cui si vuole usufruire. Il buono sarà generato automaticamente dal sito dopo che il beneficiario avrà selezionato che cosa intende acquistare.

Per quanto si potrà usufruirne? Queste disposizioni saranno in vigore fino all’ultimo giorno del 2020. Nel 2021 torneranno efficaci le previsioni del decreto Clima che prevede altri 180 milioni di euro, a carico del Ministero dell’ambiente, destinati ai residenti dei comuni interessati per la direttiva comunitaria relativa alla qualità dell’aria. Sarà infatti necessario rottamare autoveicoli o un motocicli inquinanti per l’ottenimento di incentivi pari a 1500 euro per i primi e 500 per i secondi. A partire dal prossimo anno, sarà anche possibile acquistare abbonamenti ai mezzi di trasporto, locali e regionali, che nel frattempo dovranno essersi adeguati ed attrezzati al mantenimento del distanziamento sociale al loro interno.