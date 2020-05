Biella, "A che punto siamo con i cantieri edili scolastici?". Il Pd interroga Corradino e l'assessore competente

"A che punto siamo con i cantieri dell'edilizia scolastica?". Interrogazione del gruppo consiliare del Pd per "conoscere la tempistica per la conclusione dei lavori in tutti i cantieri scolastici, sapere se sia stata effettuata in tutte le strutture l’attenta analisi degli spazi necessari per garantire il distanziamento sociale in relazione alla popolazione scolastica (analisi che in parte si sovrappone a quanto dovrà essere previsto per l’attivazione dei centri estivi), sapere se sia stata effettuata la ricognizione degli edifici pubblici dismessi, con una prima stima dei costi edilizi e logistici da sostenere nel caso di un loro eventuale riutilizzo e infine, sapere se sia stata valutata la possibilità di integrare gli appalti in corso per rispondere celermente alle necessità di legge derivanti dall’emergenza Covid-19".

Le premesse. "La precedente Amministrazione comunale -precisano dal Pd- ha posto costante attenzione agli investimenti sulle strutture scolastiche programmando lavori corposi in termini di efficientamento energetico ed adempimento alle normative sulla prevenzione incendi; il Programma delle Opere Pubbliche presentato nella seduta di Consiglio Comunale del dicembre 2019 ha riproposto (quasi) esattamente gli interventi contenuti nel Programma delle Opere Pubbliche approvato dalla precedente Amministrazione nel dicembre 2018; le procedure di gara - concluse nell’anno 2019 - e l’apertura dei cantieri nelle scuole Marconi, don Sturzo, Gromo Cridis e nella ludoteca - avvenuta tra il 2019 ed i primi mesi del 2020 - hanno riguardato progetti elaborati dalla precedente Amministrazione; l’emergenza epidemiologica ha comportato la sospensione delle attività nel settore delle costruzioni e dunque anche il blocco dei cantieri scolastici".

E ancora, "nel disegno di legge “RipartiPiemonte” -concludono i consiglieri- è compresa la costituzione di un fondo regionale straordinario per la sicurezza scolastica pari a 4 milioni di euro (notizia anticipata dall’assessore regionale Chiorino nel corso dell’audizione in commissione consiliare del 28 aprile); la presenza di cantieri nelle scuole potrebbe consentire di effettuare gli adeguamenti sanitari necessari previsti dalla legge riducendo i tempi di chiusura dei plessi; nello stesso tempo, per sfruttare tale opportunità sarebbero necessari approfondimenti tecnici rispetto all’adempimento obbligatorio di procedure articolate sia per gli appalti in essere sia per le disposizioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro".