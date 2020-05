Biella, per il ramadan cenano alle 4 di notte. Allertate le forze dell'ordine

Inizia il caldo, si tengono le finestre aperte e proprio per queste motivazioni sono dovute intervenire le forze dell'ordine, alle 4 di questa notte in una palazzina di Biella. I vicini di casa hanno lamentato rumori e fastidi all'interno di un'abitazione adiacente e hanno richiesto l'intervento per disturbo alla quiete pubblica. I militari, arrivati all'indirizzo, hanno constatato che in effetti, causa il ramadan, una famiglia straniera stava cenando e recando un leggero brusio.