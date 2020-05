Uib, Franco Oliaro è il nuovo presidente dei Meccanici

Il neo presidente della sezione è Franco Oliaro, ceo Roj srl: "Gli imprenditori del nostro territorio, piccoli e grandi, da sempre, con il loro saper fare, con la loro tecnologia, hanno saputo portare la cultura della qualità e del bello fino ai paesi più lontani nel mondo, perché hanno sempre messo l’uomo al centro dello scenario, con il rispetto dei valori etici e della natura e con la valorizzazione della vita sociale. L’eccellenza produttiva caratterizza l’imprenditorialità Biellese nel tessile così come nella meccanica strumentale che ci unisce alla cultura industriale della nostra regione. Non c’è produzione senza meccanica ma questa, senza la tecnologia del controllo, dell’informazione della comunicazione, si ferma. La tecnologia digitale è il filo che collega i desideri e le idee delle persone, al prodotto da indossare o da gustare, ai materiali e alle macchine che permettono di realizzarlo, alla logistica che lo distribuisce.La connessione tra di noi attori della filiera produttiva è un’occasione che non possiamo perdere, deve diventare un elemento di formazione e di cultura in grado di superare credenze e protezionismi che rallentano la nostra competitività”.

La past president, Monica Manenti continuerà il suo impegno: "Per me è un grande piacere passare il testimone a Franco Oliaro, persona che stimo molto: sono certa che, con la sua esperienza, saprà arricchire ancora di più la Sezione. Lascio il mio incarico in un momento particolarmente difficile, in cui il fattore “gruppo” è ancora più importante. Insieme riusciremo ad affrontare questa enorme sfida che ci attende".

Le cariche sociali per il periodo 2020/2023 sono così composte: Presidente Franco Oliaro – Roj Srl, Past President e Consigliere Monica Manenti – TMT Cimi Srl

ConsiglieriMauro Canazza - Start Power SrlChristian Ferrari - Ferrari Ezio & C. SrlLorenzo Grosso - Hypermec SrlDavide Lugli - LAM SrlRodolfo Perona - Incas SpAStefania Ploner - Tecnomeccanica Biellese Srl Christian Ferrari e Stefania Ploner sono i rappresentanti della Sezione all’interno del Comitato Piccola Industria Uib.