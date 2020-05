Fondazione BIellezza: Una nuova nata per il futuro del turismo biellese

È da poco nata Fondazione BIellezza (dove si uniscono le parole “BI” di Biella e “bellezza”), presentata a fine aprile alla stampa e alle istituzioni grazie agli ormai diffusissimi webinar. BIellezza è un’iniziativa promossa da tre soci fondatori, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, il gruppo Sella e il gruppo Zegna, dal promotore d’eccellenza Michelangelo Pistoletto e la Fondazione Cittadellarte, oltre ad un gruppo di privati biellesi tutti accomunati da uno spirito di collaborazione attiva e costruttiva per un migliore sviluppo futuro del turismo del territorio della provincia di Biella.

Il progetto è stato pensato e pianificato prima della grave situazione sanitaria, economica e sociale determinata dalla pandemia da coronavirus ed acquista ora un significato ancor più importante. A questa “chiamata alla responsabilità civica”, hanno risposto oltre 30 associazioni, imprese, fondazioni e privati cittadini, impegnandosi a sottoscrivere complessivamente, nell’arco del triennio 2020-2022, circa 2,5 milioni di euro. L’identità di un territorio non può esistere se non viene attuata una strategia efficace per la sua promozione e il suo posizionamento nel mercato turistico, sia nazionale sia internazionale; per questa ragione, nelle scorse settimane, la Fondazione ha chiamato a raccolta una ventina di personalità del mondo istituzionale, culturale, creativo, turistico ed economico del Biellese. Dal loro confronto sono state identificate alcune parole chiave che descrivono l’autentica identità del territorio e che possano rimanere impresse nella mente e nei cuore dei cittadini e, soprattutto, dei potenziali turisti.

Queste, attraverso un sondaggio pubblico, vengono ora sottoposte alla scelta dei cittadini biellesi, in special modo alle generazioni più giovani. Le scelte finali verranno successivamente affidate ad esperti di comunicazione che dovranno trasformarle nel logo e nello slogan che meglio potrà cogliere l’attenzione e l’apprezzamento di turisti italiani e stranieri.

Tutti sono chiamati a dare il loro contributo collegandosi al sito www.fondazionebiellezza.it per esprimere la propria preferenza a uno degli slogan proposti e raccogliere eventuali suggerimenti. Ad oggi la partecipazione è stata elevata, ma si avrà tempo fino al 6 giugno per esprimere il proprio pensiero. “Perché il Biellese siamo tutti noi”.